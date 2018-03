Biblische Erzählfiguren in Holzhausen basteln

KIRCHE Anmeldung für Kurs möglich

Dautphetal-Holzhausen Einen Werk- und Gestaltungskurs für biblische Erzählfiguren bietet der Verein „Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren“ (ABF) am 23. und 24. Februar an. Anke Goppold-Janssen hat dafür noch Plätze frei und will mit den Teilnehmern Figuren der 30er-Serie fertigen.

