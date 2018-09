Blauer Lastwagen nach Unfall gesucht

Polizei Außenspiegel beschädigt

Gladenbach Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht einen blauen Lastwagen. Wie die Beamten erst gestern mitteilten, berührte bereits am Mittwoch, 29. August, gegen 12 Uhr der Laster beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel eines Renault Traffic. Der Wagen war in der Gladenbacher Marktstraße in Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Den Angaben zufolge entstand am Renault ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem größeren Lastwagen machen können.

