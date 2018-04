Brand New Day zollen Adams Tribut

KONZERT Frühschoppen mit Musik im „Chilis“

Dautphetal-Dautphe Jeder kennt Bryan-Adams-Songs wie „(Everything I Do) I Do It for You“, „Here I Am“ und natürlich „Summer of '69“: Am Sonntag, 29. April, wird es sicherlich den einen oder anderen Klassiker im „Chilis“ in Dautphe zu hören geben.

