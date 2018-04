Kunst

Brigitte Gentz stellt aus

KUNST Bilder sind bis August zu sehen

Breidenbach-Nieder-dieten In Niederdieten gibt es eine Austellung mit Kunstwerken von Brigitte Gentz. Die Künstlerin zeigt im Café Q (Dietetalstraße 20) eine Auswahl ihrer Arbeiten. Die Malerin und Kunsttherapeutin betreibt in Lüdenscheid eine eigene Kunstwerkstatt. Die Schau im Hinterland beschreibt einen repräsentativen Querschnitt ihres Schaffens von schwarz-weißen, eher grafisch wirkenden Bildern bis zu heiterer Farbigkeit, wie in ihrem Werk „Regenbogen“.

Copyright © mittelhessen.de 2018