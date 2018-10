Kurs

Brotbacken in Wehrda lernen

Marburg-Wehrda Für alle, die das Brotbacken mit Natursauerteig und Hefe ohne Vorkenntnisse erlernen möchten, bietet das Gesundheitshaus Marburg-Wehrda am Wochenende des 13. und 14. Oktober einen zehnstündigen Praxiskurs an. Die Teilnehmer lernen die Grundlagen des Brotbackens, üben an verschiedenen Brotsorten und Kleingebäcken Handgriffe, theoretische Grundlagen und praktische Techniken, die man braucht, um gutes Brot mit Geschmack und langer Frischhaltung selbst zu backen.

