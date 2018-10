Von Susan Abbe

Bürger retten ihre Wasserkammer

Dorfgemeinschaft Dexbacher sanieren den seit Jahren stillgelegten Hochbehälter selbst

Biedenkopf-Dexbach Eigentlich ist der alte Dexbacher Hochbehälter seit Jahrzehnten stillgelegt. Doch der Dorfgemeinschaft liegt was an ihrer „Wasserkammer“. Und zwar so viel, dass Spenden von 5000 Euro zusammenkamen, um das Bauwerk zu sanieren. Das machen nun Bürger in Eigenregie.

