Von Edgar Meistrell

Bürgerprotest zeigt ersten Erfolg

Gewerbe Grundstücksverkauf ausgesetzt

Steffenberg-Niedereisenhausen Der Bürgerprotest am Montagmorgen um 8 Uhr gegen die geplante Klärschlammanlage in Niedereisenhausen zeigt erste Erfolge: Der Grundstücksverkauf liegt auf Eis und am 5. November gibt es eine Infoveranstaltung.

Copyright © mittelhessen.de 2018