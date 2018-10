CDU bietet Sprechstunde und Ballonwettbewerb

Wahlkampf Aktion in Biedenkopf und Gladenbach

Biedenkopf/Gladenbach Die CDU lädt für Donnerstag, 18. Oktober, zu einer Bürgersprechstunde des Landtagsabgeordneten Dr. Thomas Schäfer in Biedenkopf ein. In Gladenbach gibt es am Samstag einen Luftballonwettbewerb für Kinder.

