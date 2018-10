DRK

Café Jedermann öffnet

Lichtermeer Essen, einkaufen und informieren

Biedenkopf-Wallau Zum „Lichtermeer“ in Wallau am morgigen Donnerstag, 1. November, öffnet das Café Jedermann ab 14 Uhr. Die DRK-Seniorenbegegnungsstätte lädt zum Einkaufen ein, bietet Einblicke in ihr Sportprogramm und sorgt für Speisen und Getränke.

