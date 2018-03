Chiles Botschafter dankt Bad Endbach

Hilfsprojekt Möbel und Medizinprodukte nach Spendenübergabe auf dem Weg nach Südamerika

Bad Endbach Das Alten- und Pflegeheim Haus Hinterland spendet Betten, Medizinprodukte und Verbrauchsmaterial an gemeinnützige Organisationen in Chile. Der Botschafter aus Südamerika wirbt in Bad Endbach für weitere Kooperationen.

