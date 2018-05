Chor ist Teil von Festival

MUSIK Die Landesgartenschau besuchen

Angelburg-Gönnern Der Gemischte Chor Gönnern nimmt am Hessischen Chorfestival im Rahmen der Landesgartenschau in Bad Schwalbach teil. Dazu fahren die Sänger mit einem Bus am Sonntag, 17. Juni, nach Bad Schwalbach und nehmen auch noch interessierte Zuhörer mit.

