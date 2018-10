Christian Tang offiziell ernannt

Festakt Kommissarischer Schulleiter des Gymnasiums Schloss Wittgenstein eingeführt

Bad Laasphe Nun ist es amtlich: Christian Tang ist neuer Schulleiter des Gymnasiums Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe. In einer Feierstunde in der Aula wurde der bislang kommissarische Schulleiter offiziell in sein Amt eingeführt.

