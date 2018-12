Cristiane Schmelzer ist neue Vize-Chefin

Musiker Spielmannszug Buchenau bereitet sich langsam auf den Grenzgang vor

Dautphetal-Buchenau Cristiane Schmelzer ist die neue stellvertretende Vorsitzende des Spielmannszuges Buchenau. In der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder die bisherige Jugendwartin an die Seite von Michael Klee an die Spitze des Vereins.

