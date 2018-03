Das FSV-Sportheim existiert nicht mehr

Dautphetal-Buchenau Der Altbau ist nicht mehr; der Weg ist frei für das neue Heim des FSV „Lahnlust“ Buchenau. „Unter großer Beteiligung der Vereinsmitglieder konnten in vier Arbeitseinsätzen die Vorarbeiten zum Abriss erledigt werden“, teilte Pressewart Eberhard Dersch mit. Die Mitglieder des Vereins sorgten an den vergangenen Wochenenden dafür, dass der Altbau ausgeräumt wurde. Eine Spezialfirma packte dann kräftig an, so dass mittlerweile keine Mauer mehr von dem Gebäude steht. Bis Ende Juli soll das neue Sportheim an gleicher Stelle errichtet werden. Am Freitag, 23. Februar, findet in der Gaststätte Nassauer Hof in Buchenau ab 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und einigen Ehrungen unter anderem auch die Neuwahlen des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstands. Zudem soll auch die Bestätigung des Jugendausschusses an diesem Abend erfolgen.

