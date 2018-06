Daten aus Tempo-Anzeiger bleiben tabu

Ortsbeirat „Ein absolutes Unding“: Mornshäuser Bürger dürfen Auswertungen nicht einsehen

Gladenbach-Mornhausen Die Daten aus der Geschwindigkeits-Anzeigetafel in Mornshausen dürfen nicht an die Öffentlichkeit. Das hat Ortsvorsteherin Magarete Kuhrt in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates ihren vier Kollegen und den interessierten Besuchern mitgeteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018