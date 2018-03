Dekanat weiht neue Räume ein

Anbau Bürger können das Verwaltungsgebäude in Niedereisenhausen im Juni inspizieren

Steffenberg-Niedereisenhausen Das evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach hat sein neues Verwaltungsgebäude in Niedereisenhausen eingeweiht. 17 Mitarbeiter arbeiten in einem Anbau an das Gebäude der Regionalverwaltung Nassau Nord.

Copyright © mittelhessen.de 2018