EINKAUFEN Am 24. und 25. Februar: Frühlings- und Ostermarkt mit 45 Ausstellern

Deko, Schmuck und Handarbeiten

Markt Sterzhäuser bieten nicht nur Brauchtum

Lahntal-Sterzhausen Immer fünf Wochen vor Ostern veranstaltet der Volkstanz- und Trachtenkreis Sterzhausen seinen Frühlings- und Ostermarkt. Am Samstag, 24. Februar, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, von 10 bis 18 Uhr öffnet das Bürgerhaus „Haus am Wollenberg“ in Sterzhausen wieder seine Pforten für die Besucher. 45 Aussteller aus ganz Deutschland sind dabei und präsentieren Dekotrends für Haus und Garten sowie Nützliches und Schmückendes für Mann und Frau.

