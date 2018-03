Stadtführung

Dem Bier auf der Spur

Führung Zweistündige Tour durch Marburg

Marburg Unter dem Motto „Auf den Spuren des Biers“ steht eine Stadtführung in Marburg, die die Volkshochschule (vhs) am Donnerstag, 22. März, anbietet. Die Stadtführung von Weidenhausen aus entlang der Lahn führt an Orte, die in ihrer Geschichte eng mit der Bierherstellung und dem Biergenuss verknüpft sind. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr.

