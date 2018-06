Jugendpflege

Den Ferienstart feiern

Familien Grill wird in Kleingladenbach angeheizt

Breidenbach-Kleingladenbach Die Jugendpflege Breidenbach und die Schulsozialarbeit des Landkreises an der Hinterlandschule Breidenbach laden alle Familien aus der Gemeinde für Samstag, 23. Juni, anlässlich des Ferienstarts zum Sommerfest „Family and Friends-Barbecue“ ein. Von 12 bis 17 Uhr soll an der Schutzhütte in Kleingladenbach gegrillt und gefeiert werden. Für Grillgut ist gesorgt, gerne können aber auch weitere Beilagen für ein gemeinsames Buffet mitgebracht werden. Getränke gibt es am Getränkestand der Burschenschaft.

