OHGV

Der OHGV wandert auf dem Rothaarsteig

Tour Nichtmitglieder sind willkommen

Dautphetal-Holzhausen Der OHGV-Zweigverein Holzhausen lädt zur Wanderung auf der dritten Etappe des Rothaarsteigs ein. Die Tour am Sonntag, 12. August, führt von Winterberg nach Schanze, vorbei an der St. Georg Schanze, durch Kerngebiete des Wintersports in Richtung Kahler Asten. Danach geht es durch die Heide hinab zur Lennequelle und zum Albrechtsberg, sodann über den Heidenstock nach Schanze. Dort ist eine Einkehr in der „Skihütte Schanze“ geplant.

Copyright © mittelhessen.de 2018