Die Bauarbeiten starten wie geplant

Weidenhäuser Brücke Beschilderung auf der Stadtautobahn erfolgt dann am Dienstag

Marburg Die Bauarbeiten an der sanierungsbedürftigen Weidenhäuser Brücke in Marburg haben am Montag trotz niedriger Temperaturen wie geplant begonnen. Das teilt das Presseamt der Stadt mit. Nachgebessert wurde bei einigen Umleitungsbeschilderungen.

Copyright © mittelhessen.de 2018