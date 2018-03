Die Nachlese läuft ab Freitag im „Glashaus“

KUNST „Artinea“-Stücke in Rauschenberg zu sehen

Rauschenberg In einem ehemaligen Autohaus in Rauschenberg sind ab Freitag, 16. März, einige Stücke der Ausstellung „Artinea“ zu sehen. Die Vernissage in der „Galerie im Glashaus“, beginnt um 19.30 Uhr. Bis zum 22. April sind die Werke dann dienstags von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 19 Uhr zu sehen. Zudem gibt es eine Reihe von Sonderveranstaltungen.

