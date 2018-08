Unfallflucht

Die Polizei sucht eingelbes Auto

Biedenkopf Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Dienstag, 7. August, in der Hainstraße in Biedenkopf ein anderes Auto beschädigt. Den Spuren am Unfallort zufolge ist der Wagen des Verursachers mit Sicherheit erheblich beschädigt und gelb.

