Vhs

Die Stimme trainieren

Bad Endbach-Hartenrod Die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet in Hartenrod einen neuen Kurs an: Der Workshop „Atem, Stimme und Ausdruck“ findet am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in der Mittelpunktschule (1 Termin) statt.

