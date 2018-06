Die Uni zieht ohne Ende

„Die Nachfrage nach Wohnraum in Marburg ist in den letzten Jahren stark angewachsen“, erklärt eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. In erster Linie sei dies zurückzuführen auf die Universität, die sich mit neuen Campus-Bauten zukunftsorientiert ausrichtet. Aber auch die ansässigen Pharmafirmen trügen zu dieser Entwicklung bei. Die Stadt antworte mit verstärktem Wohnungsbau.

Innerhalb von fünf Jahren gab es rund 1600 neue Wohneinheiten in der Kernstadt und in den Stadtteilen – sowohl von Wohnungsbaugesellschaften als auch von privaten Investoren.

800 Wohneinheiten in Bau und in Planung

Dazu kommen neue Studentenwohnheime. Gut 800 neue Wohneinheiten für Marburg inklusive der Stadtteile sind darüber hinaus aktuell genehmigt oder bereits im Bau. Trotzdem ist der Bedarf weiterhin groß – vor allem an preiswertem und gefördertem Wohnraum, erklärt die Stadt.

Städtebaulich gesehen sei die Möglichkeit, vor allem in der Marburger Kernstadt „nachzuverdichten“, wie es im Fachjargon heißt, weitgehend ausgeschöpft.

Die Stadt arbeitet deshalb zurzeit unter Beteiligung der Bürger daran, neue Wohngebiete zu entwickeln, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren bebaut werden können. Mit Wohneinheiten vom Einfamilien- und Doppelhaus bis zum Geschosswohnungsbau für Mieter inklusive gefördertem Wohnraum. Eine möglichst große soziale Vielfalt an Menschen soll so Wohnraum finden. „Wir brauchen in Marburg vor allem noch mehr bezahlbaren Wohnraum“, sagt Oberbürgermeister Thomas Spies. (red)