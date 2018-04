Brückentag

Die Verwaltung ist am 30. April geschlossen

Gemeinde Notdienst in Standesamt und Bauhof

Steffenberg Aufgrund des Brückentages vor dem Maifeiertag bleiben die Gemeindeverwaltung und der Bauhof der Gemeinde Steffenberg am Montag, 30. April, geschlossen. In dringenden standesamtlichen Angelegenheiten, etwa der Beurkundung eines Sterbefalls oder der Organisation einer Bestattung am 2. oder 3. Mai, ist die Standesbeamtin der Gemeinde, Ulrike Schneider, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr unter & (01 70) 3 82 31 33 erreichbar.

