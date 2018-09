Workshops

Die interkulturelle Zusammenarbeit stärken

FÖRDERPROGRAMM Anmelden für Workshops

Marburg Im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung“ bietet die IQ-Servicestelle „Vielfalt im Betrieb“ Praxis-Workshops für Personalverantwortliche an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Kontakt und Anmeldung: Tina Martinson, Arbeit und Bildung e. V., E_Mail: iq-hessen@arbeit-und-bildung.de. Weitere Infos: www.arbeit-und-bildung.de/aktuelles/. Demnächst stehen in der Workshopreihe zwei Veranstaltungen an:

