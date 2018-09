Konzert

Die schönsten Gospelsongs

Stadtallendorf Die Formation „The Best of Black Gospel“ vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und -sängerinnen aus den USA. Am Samstag, 20. Januar, gastieren die Künstler um 20 Uhr in der Stadthalle in Stadtallendorf und präsentieren die schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet.

