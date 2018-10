POLIZEI

Dieb bricht Mercedes auf

Gladenbach-Weidenhausen Auf dem Parkplatz am Friedhof in Weidenhausen ist am Dienstagnachmittag (9. Oktober) ein Mercedes aufgebrochen worden. Der 69 Jahre alte Besitzer des blauen SL beklagt einen Schaden von mindestens 2500 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.45 und 16 Uhr. Der Täter schlug laut Polizeibericht das Fenster der Beifahrerseite ein und stahl eine Sonnenbrille vom Armaturenbrett, eine Jacke und eine Tasche aus der Ablage hinter den Sitzen sowie eine Geldbörse aus der Ablage der Beifahrertür.

