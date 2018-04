POLIZEI

Dieb erbeutet Mountainbike

POLIZEI „Ghost“-Mountainbike geklaut

Dautphetal-Friedensdorf In der Nacht zum Mittwoch, 18. April, kam es zwischen 20 und 8 Uhr des Folgetags in der Straße „In der Lehmkaute“ in Friedensdorf zu einem Fahrraddiebstahl. Der Dieb erbeutete in einem Carport eines Einfamilienhauses ein „Ghost“-Mountainbike im Wert von 500 Euro. Die Farbe des Fahrrads ist weiß-pink. Die Suche in der Umgebung blieb bislang erfolglos, teilte die Polizei mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018