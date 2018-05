Dieb schlägt schnell zu

EINBRUCH Tabakwaren sind die Beute

Cölbe Vermutlich dauerte der Einbruch nicht mal fünf Minuten und möglicherweise flüchteten der oder die Täter, weil sie gestört wurden. So beschrieb die Polizei das Geschehen im Rewe-Markt in der Industriestraße in der Nacht zum Sonntag, 20. Mai, gegen 1 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018