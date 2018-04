Dieb stiehlt Angelruten

Hinweise Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Biedenkopf Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An der Pinnhecke“ in Biedenkopf sind zwölf Angelruten, Angelzubehör und ein Diaprojektor verschwunden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19. und 23. April. Laut Polizeibericht steht nicht fest, wie der oder die Täter ins Haus und in das Kellerabteil gelangten. Der 57-jährige Besitzer beziffert den Wert der Beute auf fast 1000 Euro.

