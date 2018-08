Diebe in Flugzeughalle

Polizei Bargeld und Werkzeugkasten gestohlen

Bad Endbach-Bottenhorn Einbrecher haben zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 9.05 Uhr am Dienstag, 7. August, aus einer Halle am Flugplatz Bargeld, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste und eine Tasche gestohlen. Der Wert der Beute beträgt mindestens 700 Euro. Zusätzlich entstand durch das Aufbrechen des Eingangstores ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat zwischen Sonntag und Dienstag rund um den Flughafen Verdächtiges beobachtet? Wer hat fremde Personen auf dem Gelände gesehen? Wem sind Autos aufgefallen?

