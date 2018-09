POLIZEI

Diebe klauen 250 Kilo Kupfer

Dautphetal-Mornshausen Diebe haben am Wochenende (14. bis 16. September) eine Kunststoffbox mit Kupferrohren mitgehen lassen. Der Diebstahl ereignete sich auf einem Firmengelände in der Straße „In der Struth“ in Mornshausen/D. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle und müssen anschließend die etwa 250 Kilogramm schwere Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen in der relevanten Zeit verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen haben.

