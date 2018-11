Polizei

Diebe stehlen das Leergut

Biedenkopf Das Außenlager eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Am Seewasem“ in Biedenkopf ist zwischen Mittwoch, 7. November, um 19 Uhr und Freitag, 9. November, um 9 Uhr in das Visier von Dieben geraten. „Wahrscheinlich kletterten die Unbekannten über den Zaun und stahlen anschließend zirka 30 Kisten Leergut“, heißt es im Polizeibericht. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem Pkw samt Hänger oder Klein-Lkw erfolgt sein.

