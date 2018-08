POLIZEI

Diebe stehlen kaputtes Mofa

Biedenkopf-Wallau Diebe stahlen innerhalb von 24 Stunden eine mit Motorschaden abgestellte Puch X 50.3. Der Eigentümer hatte sein Kleinkraftrad am Mittwoch, 1. August, um 17 Uhr wegen der Panne auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Fritz-Henkel-Straße abgestellt und mit dem Lenker-schloss gesichert. Als er das Zweirad am Donnerstag, 2. August, um 16.45 Uhr abholen wollte, war es weg.

