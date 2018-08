Diebe stehlen sieben Flaschen Schnaps

Einbruch Polizei bittet um Hinweise

Steffenberg-Obereisenhausen Unbekannte sind in die Fischereihütte bei Obereisenhausen eingebrochen. Sie erbeuteten nach Polizeiangaben kein Angelzubehör und keine Fische, sondern Getränke: Sieben Flaschen Spirituosen fehlen. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden an einer Tür und einem Fenster. Die Tat in der Gemarkung Langewiese wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, 11. August, begangen.

