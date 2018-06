Diebstähle in der Kirche

Zeugensuche Am Sonntag schlugen Unbekannte zu

Marburg Die Polizei ermittelt derzeit nach bislang zwei Diebstählen in der Universitätskirche am Lahntor. Die Tatzeiten waren am Sonntag, 10. Juni, zwischen 12 und 13.45 Uhr. In einem Fall stahl der Dieb aus einem separaten Raum der Kirche eine Handtasche mit Bargeld, Mobiltelefon, Gleitsichtbrille, EC-Karte und Ausweisen. Die Tasche tauchte am Abend in einem Gebrauchtwarencontainer in der Unterführung am Rudolphsplatz wieder auf. Dank des enthaltenen Rests ließ sich die Eigentümerin der Tasche ermitteln. Außerdem waren in der Tasche noch Gegenstände des zweiten Diebstahls. Diese Gegenstände lagen ursprünglich in dem geklauten Rucksack, den der Besitzer auf einer der vorderen Bänke der Kirche abgestellt hatte. Aus diesem Diebstahl blieben ein Stick, eine Brille, ein Regenschirm und der Rucksack selbst verschwunden.

Copyright © mittelhessen.de 2018