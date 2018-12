KRAFTSTOFF

Dieseldiebe schlagen zu

Biedenkopf Als der Fahrer am Donnerstagmorgen, 6. Dezember, seinen in der Industriestraße abgestellten Lkw benutzten wollte, stellte er gleich einen ungewöhnlichen Dieselgeruch fest. Schnell stellte er fest, dass Unbekannte in der Nacht aktiv waren. Die Diebe zapften aus den beiden Tanks insgesamt 600 Liter Kraftstoff ab und suchten unerkannt das Weite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 830 Euro.

