STEINWEG

Diesmal kein Flohmarkt

Marburg Der monatliche Flohmarkt im Steinweg findet im Juli nicht statt. Die Flohmarktflächen können am Samstag, 7. Juli, wegen des Stadtfestes „3 Tage Marburg“ nicht genutzt werden. Der nächste reguläre Flohmarkt findet dann im August wie gewohnt am ersten Samstag eines Monats statt: am Samstag, 4. August. Interessierte können sich für einen Stand anmelden.

