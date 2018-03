Dorfjubiläum besprechen

Ortsbeirat Planungen in Gönnern gehen weiter

Angelburg-Gönnern In einer öffentlichen Sitzung möchte der Ortsbeirat von Gönnern mit allen interessierten Bürgern am Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr über das Dorfjubiläum sprechen. Im Jahr 2021 wird der Angelburger Ortsteil 725 Jahre alt. In der ersten Sitzung im Oktober waren Ideen gesammelt worden. Jetzt geht es darum, diese zu vertiefen und zu konkretisieren.

