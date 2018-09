POLIZEI

Düsen-Jets brechen durch Schallmauer

Polizei Flieger der Bundeswehr unterwegs

WETZLAR/WEILBURG Bumm, bumm – die Mittelhessen kennen das Geräusch mittlerweile, es sind Düsen-Jets, die die Schallmauer durchbrechen. Am Donnerstagmorgen knallte es mal wieder. In Wetzlar war das doppelte Geräusch gegen 9.15 Uhr deutlich zu hören, Sekunden später auch in Weilburg, wo eine Leserin schilderte, dass sich die Knallgeräusche wie gewaltige Explosionen angehört hätten. In Leun ging laut Polizei möglicherweise eine Scheibe zu Bruch.

