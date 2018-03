Polizei

E-Bike-Fahrerin überschlägt sich

Bad Laasphe Eine Frau ist am Montagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem E-Bike in Bad Laasphe verletzt worden. Die 60-Jährige befuhr die Kreisstraße 17 in Fahrtrichtung Banfe. Als sie während der Talfahrt ein Pkw-Fahrer überholen wollte und dies durch leichtes Hupen ankündigte, bremste die Frau vermutlich zu stark mit ihrer Vorderbremse und überschlug sich dann mehrfach.

