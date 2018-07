E-Rollstuhl kracht gegen E-Bike: Frau verletzt

UNFALL Polizei sucht nach Zeugen

Weimar-Niederweimar Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Montagvormittag, 30. Juli, vor dem Edeka-Markt in der Herborner Straße in Niederweimar: Ein Senior, der mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs war, kollidierte gegen 10.30 Uhr mit dem E-Bike einer 62-Jährigen. Die Radlerin stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht.

