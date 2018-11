Eier fliegen gegen Wand

VANDALISMUS Polizei sucht nach Zeugen

Breidenbach Wie sich jetzt herausstellte, lassen sich die Rückstände eines Eierwurfs nicht mit einfachen Mitteln von der Wand des Einfamilienhauses in der Breidenbacher Steinackerstraße entfernen. Die Besitzerin erstatte daher nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das Ei flog zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 26. September, und 7.45 Uhr am Montag, 5. November, gegen das Haus in Breidenbach.

