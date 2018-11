Ausstellung

Ein Schüler von Otto Ubbelohde

Kunst Ausstellung in Goßfelden

Lahntal-Goßfelden Die Otto-Ubbelohde-Stiftung zeigt Arbeiten von Albert Wigand in einer kleinen Kabinett-Ausstellung im Otto Ubbelohde-Haus in Goßfelden. Gestern wurde die Schau eröffnet. Wigand wurde 1890 in Ziegenhain in der nordhessischen Schwalm geboren und starb 1978 in Leipzig.

