Von Erich Frankenberg

Ein Tag für die Heilige Elisabeth

Neue Pfarrei Katholische Christen von „St. Elisabeth an der Lahn“ feiern Patronatsfest

Biedenkopf Die katholischen Christen der am 14. Januar 2018 neu gegründeten Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder haben ihr erstes Patronatsfest gefeiert. Am Christkönigssonntag stand der Tag im Licht der Namenspatronin.

