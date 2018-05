Ein Tribut an Ed Sheeran in Dautphe

KONZERT Daniel East spielt im „Chilis“

Dautphetal-Dautphe Jeder kennt seine Hits. „Shape of You“, „Castle on the Hill“ und „Thinking out loud“ standen wochenlang an der Spitze der Charts. Am 1. Juni sind die Songs von Ed Sheeran live im „Chilis“ in Dautphe zu hören.

