Werksführung

Ein wichtiger Rohstoff

Führung Anmeldung für Besichtigung notwendig

Marburg An den Erfolg der ersten Tage der Industriekultur Mittelhessen im vergangenen Jahr will das Regionalmanagement 2018 mit einer ganzjährigen Veranstaltungsreihe anknüpfen. Den Anfang macht eine Werksführung in der Rohstoff-Verwertung GmbH in Wetzlar. Eisenschrott aus Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten ist heute ein unverzichtbarer Rohstoff der Eisen- und Stahlindustrie. Bei ihrer Führung über das Werksgelände zeigen Romain Hahn und Karl-Peter Johann den Weg des Schrotts zum wiederverwertbaren Ausgangsprodukt und erläutern die Verfahren. Die Veranstaltung am Mittwoch, 11. April, von 11 bis 13 Uhr ist kostenfrei.

