Einbrecher gehen durch Fenster und Wände

Polizei Täter dringen in Herkulesmarkt ein

Kirchhain Buchstäblich durch die Wand gingen die Täter eines Einbruchs in den Herkulesmarkt in der Fuldaer Straße in Kirchhain. Sie richteten damit einen erheblichen Schaden an.

Copyright © mittelhessen.de 2018